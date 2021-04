A8 Milano-Varese: chiuso nella notte l’allacciamento con la Tangenziale ovest di Milano

Sulla A8 Milano-Varese, per lavori sulla competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 23.00 di questa sera, venerdì 9, alle 6.00 di sabato 10 aprile, sarà chiuso l’allacciamento con la A50 Tangenziale ovest di Milano, in direzione di Bologna.

In alternativa si consiglia di procedere sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo Cascina Merlata, al km 0+300, procedere sulla SP11, seguire le indicazioni per Novara/A50 Tangenziale ovest e immettersi, quindi, sulla A50, per proseguire in direzione di Bologna.

In ulteriore alternativa, si potrà uscire allo svincolo Fiera, al km 2+200, proseguire sulla SS33 del Sempione verso Rho e seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest.