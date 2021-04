A9: chiusura notturna degli svincoli di Saronno, Turate e Lomazzo nord

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

–dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 aprile, sarà completamente chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Turate o di Origgio Uboldo;

–dalle 21:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 aprile, sarà completamente chiuso lo svincolo di Turate, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Saronno, di Lomazzo nord o di Lomazzo sud;

-dalle 21:00 di venerdì 16 alle 5:00 di sabato 17 aprile, sarà completamente chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fino Mornasco, di Lomazzo sud o di Turate.