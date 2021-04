Abbattere le barriere comunicative in azienda? vtenext CRM, l’alleato delle piccole aziende

La filosofia open source abbinata all’automazione dei processi aziendali, per l’abbattimento delle barriere interne e l’incremento di efficienza e produttività. È vtenext, il primo CRM open source con BPMN nativamente integrato. Una soluzione Made in Italy, che si adatta alle esigenze di software CRM per piccole aziende e realtà internazionali, con massima flessibilità e sicurezza.

Il CRM è in grado di abbattere le barriere comunicative che solitamente si trovano all’interno dell’azienda. Porta così ad una più efficace gestione delle attività e la creazione di processi di business personalizzati.

Versatilità e flessibilità sono infatti elementi fondamentali della proposta. Pensato per rispondere alle esigenze di realtà di piccole, medie e grandi dimensioni, il CRM mappa ogni touchpoint del cliente e consente inoltre la gestione di tutte le attività legate a vendita, post-vendita e marketing attraverso un’unica piattaforma.

Con vtenext l’automatizzazione dei processi aziendali e la digitalizzazione valorizzano la produttività anche in caso di smart working. Scenario a cui è dedicato un intero pacchetto di strumenti specifici, progettati per incentivare e facilitare il lavoro da remoto, grazie al supporto dei processi CRM, ma anche a diverse funzionalità native del software.

Un ulteriore vantaggio è dato dalla possibilità di associare la piattaforma ad altri strumenti di lavoro, merito di oltre 100 integrazioni e plug-in (Mailchimp, Google Calendar, Mexal, Microsoft Exchange, ecc.). In particolare, vtenext dispone dell’integrazione nativa con le principali soluzioni CRM (es. Salesforce, vtiger, SugarCRM) e con gli software e-commerce maggiormente utilizzati quali ad esempio Woocommerce e Shopify.

In particolare, vtenext prevede funzionalità per la gestione di processi di marketing e GDPR, processi di vendita, assistenza clienti e soluzioni per i processi aziendali a 360°. Ci sono poi strumenti per lo smart working e per tutte le attività relative alle risorse umane: dalla selezione alla formazione mirata.

Il cliente può quindi contare su tutte le potenzialità di una piattaforma creata per ottimizzare i processi aziendali legati al cliente e non, oltre che sull’esperienza di un team con alle spalle più di 14 anni di attività. Oltre 80 partner e rivenditori internazionali sono pronti a sviluppare progetti su misura sulle specifiche esigenze di ogni realtà, di ogni settore e dimensione.

Una formula che ha convinto BMW, InfoCert, Eurospin, Auchan, OSRAM, Eni, ERG e molte altre realtà di primo piano nel panorama nazionale e internazionale.