Al Facchinetti di Castellanza l’apprendistato scuola-lavoro, l’esperienza di Nicolas nell’azienda 4.0

Si sta svolgendo con successo alla Rold di Nerviano l’apprendistato duale finalizzato all’acquisizione del Diploma di Tecnico Elettronico di Nicolas Mele, alunno del 5° anno dell’Isis Facchinetti di Castellanza. Il percorso innovativo, che si sviluppa in parti uguali a scuola (formazione esterna) e in azienda (formazione interna), attraverso un vero e proprio contratto di lavoro (regolarmente retribuito), è stato presentato oggi, 22 aprile, ai compagni di classe del corso di Elettronica ed Elettrotecnica.

Lo studente è stato inserito nell’azienda 4.0 che produce componentistica per elettrodomestici con sedi a Cantalupo, Nerviano e Pogliano Milanese e ha avuto modo di contribuire alla sua crescita tecnologica.

«Il mio percorso – ha spiegato Nicolas – è iniziato con la formazione teorica su metodi base, cablaggio elettrico e industria 4.0. Ho seguito parecchie attività come la progettazione con modelli CAD 3D fino alla realizzazione delle strutture vere e proprie. Ho fatto visita agli impianti di Rold vedendo la nascita di una macchina automatica. Ho realizzato stazioni di assemblaggio automatico e lavorato non solo in produzione ma anche in laboratorio. Ho avuto inoltre modo di conoscere il sistema Smart Fab, una piattaforma che offre molti vantaggi riducendo lo spreco di tempo in azienda. È stata un’esperienza stupenda e importante perché mi ha fatto capire cosa voglio realmente fare da grande e in cosa sono più portato».

Quello dell’apprendistato duale è un’esperienza nuova anche per Rold che giudica molto positiva: «La formazione aziendale – ha spiegato Laura Rocchitelli, Ceo di Rold – non è importante solo per gli studenti ma lo è anche per l’azienda, perché grazie al loro contributo riceviamo sempre nuovi stimoli». «Grazie a Nicolas l’interconnessione delle macchine ha avuto un’accelerazione», ha confermato il suo tutor aziendale, Giuseppe Congiusta che insieme al responsabile di produzione, Roberto Colombo, ha introdotto lo studente nel mondo dell’industria 4.0 facendolo applicare in particolare sul System Integration. Il professore Raffaele Salemme ha invece seguito Nicolas come tutor scolastico.

La Rold, che in piena pandemia ha assunto 20 nuove figure, continua così a puntare sui giovani per l’innovazione. Molti laureandi della Liuc, del Politecnico di Milano o dell’Università Bicocca sono infatti in questi anni entrati a far parte di questa grande famiglia che dal 2012 ad oggi ha avuto una grande crescita tecnologica, tanto che il Plant di Cerro Maggiore è stato riconosciuto come azienda faro dal WEF.

Quello di Nicolas non è un caso isolato nella scuola di Castellanza: altri 14 ragazzi, come lui, stanno svolgendo questo apprendistato formativo, possibile grazie all’ agenzia Ali che ha fatto da tramite tra le aziende e la scuola: «Un progetto molto importante – ha sottolineato la dirigente scolastica dell’Isis Facchinetti, Anna Maria Bressan – che ci permette di preparare al meglio i ragazzi per il mondo del lavoro».