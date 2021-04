Al via le prenotazioni al vaccino in Lombardia per quanti hanno tra 70 e 74 anni

Sono aperte le prenotazioni al vaccino per chi ha un’età compresa tra i 70 e i 74 anni compresi i nati nel 1951. Regione ha attivato la piattaforma in anticipo sulla tabella inizialmente indicata.

Per eseguire la prenotazione occorre munirsi del Numero di Tessera Sanitaria e del Codice Fiscale e accedere alla piattaforma per la prenotazione online (CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA REGIONALE).

(Scarica la guida informativa).

In alternativa è possibile effettuare la prenotazione:

➡️ Tramite sportello Postamat, anche se non si è correntista, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare

➡️ Con l’aiuto dei Portalettere, che possono effettuare per te la prenotazione

➡️ Chiamando il numero verde 800 894545

Per maggiori informazioni vai su: http://reglomb.it/IgHx50Ejqyc

Le persone non in grado di spostarsi autonomamente, a causa di certificati impedimenti allo spostamento e quindi impossibilitati a recarsi presso i centri vaccinali territoriali, possono richiedere la somministrazione a domicilio del vaccino anti-Covid19 direttamente sulla piattaforma dedicata, indicando la necessità di essere vaccinati al proprio domicilio.