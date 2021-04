Alessio Rovera in Belgio: l’esordio su Ferrari nel mondiale WEC è alle porte

Dopo avere vinto quattro campionati, compresi due tricolori GT assoluti negli ultimi due anni, è tempo per Alessio Rovera cercare gloria anche a livello mondiale. Il 25enne di Casbeno, il maggior talento espresso dalla nostra provincia nell’ambito dell’automobilismo su pista (al di là di Raffaele Marciello che ha una storia decisamente cosmopolita), è pronto a indossare casco e guanti sul circuito di Spa-Francorchamps dove sabato 1° maggio è in programma la prima gara valida per il WEC, il Mondiale Endurance per vetture Gran Turismo.

La “6 Ore di Spa” di fatto comincia quest’oggi, lunedì 26 aprile, perché il tracciato belga ospita due giorni di test ufficiali nei quali Rovera affinerà il proprio feeling con la Ferrari 488 GTE gestita dalla scuderia AF Corse. Alessio non è nuovo in questo abitacolo, perché con la vettura del Cavallino Rampante ha già disputato una gara a Portimao nel campionato ELMS facendo subito segnare ottimi riscontri cronometrici.

Sulla Ferrari numero 83, insieme a Rovera, ci saranno il 24enne pilota danese Nicklas Nielsen – molto quotato in ambito WEC – e il veterano francese François Perrodo, imprenditore 44enne con lunga esperienza di guida ad alto livello. Un terzetto che, insieme al supporto di AF Corse, ha sicuramente la possibilità di ben figurare nella classe Am dove sono numerosi i pretendenti al trono e dove gareggiano alcuni grandi nomi come Giancarlo Fisichella o il brasiliano Augusto Farfus.

Per prepararsi all’appuntamento di Spa, Rovera ha già effettuato una giornata di test ufficiali della ELMS (European Le Mans Series), altro campionato nel quale il varesino sarà impegnato. A Barcellona però Alessio non ha disputato la gara visto che erano assenti sia Perrodo sia l’altro francese Collard che compongono con lui l’equipaggio in quella categoria. Rovera ha comunque fatto parlare di sé con il miglior tempo della sessione finale, 1.43.682, che è stato anche il secondo miglior crono assoluto dell’intera due giorni di prove.

«Sono contento per come abbiamo condotto il test a Barcellona dove abbiamo effettuato diverse prove di setup e carico carburante e ho potuto girare con regolarità: era un po’ che non riuscivo a completare così tanti giri. Ora ci concentriamo sui test di Spa, circuito che conosco bene e che quindi mi permetterà di focalizzarmi sulla messa a punto e sul lavoro di squadra. Per questo esordio nel Mondiale, che ci vedrà protagonisti anche alla 24 Ore di Le Mans, abbiamo inoltre voluto presentarci con un rinnovato sito personale (CLICCATE QUI); ora non resta che scendere in pista».