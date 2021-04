Alfa srl e WWF Varese-Insubria unite contro gli scarichi inquinanti

Alfa s. r. l., la società che gestisce il Servizio Idrico Integrato in Provincia di Varese ed è impegnata nel contribuire con diverse attività a far nascere e crescere una vera e una “cultura dell’acqua“, aveva pochi giorni fa lanciato il nuovo sito web, pensato per raccontare non solo l’azienda ma anche le numerose iniziative in programma sul e per il territorio: www.alfavarese.it

Oggi annuncia la collaborazione con il WWF Varese – Insubria per lanciare il progetto “Il progetto chiare, fresche, dolci acque”, che in questa prima fase in questa prima fase si concentrerà nello studio, mappatura e controllo del torrente “Acquanegra” che porta le acque del lago di Monate a sfociare nel lago Maggiore.

“Per proteggere la risorsa acqua siamo convinti che sia necessaria un’opera di sensibilizzazione di tutti gli enti preposti, del mondo delle associazioni, delle scuole e dei singoli cittadini.” si legge sul sito della società, “Per questo motivo la collaborazione con il WWF Varese-Insubria per un progetto pilota di co-controllo, mappatura e analisi della qualità chimico-batteriologica per individuare ed eliminare gli scarichi anomali dannosi per il nostro territorio ci rende entusiasti!”

WWF Varese-Insubria da parte sua è impegnata a proteggere habitat ed ecosistemi del territorio per noi e per le generazioni future, la finalità di ogni progetto è quella di coinvolgere gli enti e le comunità locali per cercare soluzioni concrete ai bisogni dei territori ed educare alla sostenibilità.

Per rafforzare l’efficacia della loro azione, il WWF collabora da sempre con le istituzioni e le altre organizzazioni per costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con l’ambiente.