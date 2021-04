Alfieri (Pd): “Al lavoro per riaprire in sicurezza i confini per far ripartire l’economia di frontiera”

“Da alcune settimane siamo al lavoro con i ministeri competenti per riuscire a programmare in sicurezza la riapertura delle frontiere con la Confederazione elvetica in modo da far ripartire tutta l’economia di frontiera duramente colpita dalle restrizioni». Lo dichiara il senatore varesino Alessandro Alfieri.

«Per questo», aggiunge il senatore Pd, «ho presentato un ordine del giorno ad hoc al Decreto sostegni, in discussione ora al Senato, che, se approvato, consentirà l’ingresso in italia dei cittadini svizzeri, in una fascia entro i 20 km dal confine, senza la necessità di dover eseguire il tampone. Una misura analoga a quella in vigore oggi per i nostri frontalieri e fondamentale ad esempio per settori come commercio e ristorazione».

«Sono molto contento che anche il senatore Candiani abbia assicurato il sostegno all’ordine del giorno. Questa è una iniziativa a favore di tutto il territorio che non deve avere colori politici. Non sarà facile, perché il tema convolge anche il rapporto con altri Stati, ma dobbiamo provarci fino in fondo», conclude Alfieri.