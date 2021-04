Alleanze possibili, la nuova sfida tra volontariato e pubblica amministrazione

“Alleanze possibili” la nuova sfida nel rapporto tra Volontari e P.A. (venerdì 30 aprile 2021 ore 17.30 – 19.00): questo il titolo dell’incontro organizzato da Csv Insubria e che potrà essere seguito sulle pagine Facebook di CSV Insubria Como e CSV Insubria Varese. L’incontro vedrà la partecipazione di esponenti di enti locali (per il Varesotto il sindaco di Varese e quello di Venegono) e la testimonianza di alcune realtà di terzo settore (sempre per la provincia di Varese Associazione Pane di Sant’Antonio e Cooperativa Naturart con il progetto Officina Caffè).

Impegnati sullo stesso terreno, complementari per funzioni, vocazioni e competenze, il volontariato e la pubblica amministrazione degli enti locali rappresentano, l’uno per l’altra, interlocutori privilegiati. Come mettere a sistema due esperienze, prospettive e ruoli in modo virtuoso per le persone, per i cittadini e i contesti di vita è una questione, anche, di cultura del saper fare insieme?

Per il volontariato si tratta di superare i propri limiti di frammentazione e di auto referenzialità.

Mentre le pubbliche amministrazioni dovrebbero abbandonare aspettative di ricorso ai volontari come risorse gratuite da utilizzare in modo emergenziale e subalterno.

Per discutere questa prospettiva, il Centro di servizio per il volontariato dell’Insubria ha raccolto e messo in dialogo alcune esperienze di volontariato – presenti in strutture giuridiche e organizzative diverse – e alcuni esponenti delle amministrazioni pubbliche.

Interverrà Paolo Pezzana – dell’Università Cattolica di Milano.

L’evento prevede: