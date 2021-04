Anche a Fagnano Olona la vaccinazione di 120 pazienti domiciliari

Sabato 10 aprile a Fagnano Olona un ingente dispiegamento di forze assicurerà la vaccinazione a circa 120 cittadini, cosiddetti “pazienti domiciliari” impossibilitati a raggiungere i centri vaccinali a causa di gravi condizioni fisiche legate all’età, a particolari malattie o disabilità.

I medici di medicina generale attivi e in pensione (S. Cappello, E. Foglia, F. Grati, G. Navarra, M. Passamonti, M. Pigni, S. Puricelli, E. Testolin, S. Testolin, C. Torri, E. Zanoli) coordinati dal Dott. Amedeo Celora e dal Dott. Donato Mauro, saranno supportati nelle delicate operazioni di vaccinazione dall’organizzazione logistica messa in campo dal Comune che garantirà la presenza sul territorio di un’ambulanza per qualsiasi emergenza o necessità di intervento, dotazioni di pronto soccorso potenziate rispetto a quelle di base fornite da ATS, nonché l’assistenza di personale amministrativo e infermieristico professionale, della Protezione Civile e della Polizia Locale che provvederà al recupero in sicurezza di tutte le dosi necessarie.

Anche l’Associazione CislagoCuore, scelta dall’amministrazione per il rilancio del progetto di gestione dei defibrillatori presenti sul territorio comunale, fornirà la propria assistenza con personale infermieristico qualificato.

A darne notizia sono il sindaco Maria Elena Catelli e l’assessore ai Servizi Sociali Gabriele Moltrasi.

I preparativi per questo Vax Day a Fagnano Olona sono in corso da diverse settimane. Messi al proprio posto anche gli ultimi tasselli, non ultimo la disponibilità di vaccini, in questi stessi giorni i medici stanno contattando i rispettivi pazienti domiciliari, identificati secondo i criteri definiti dalle autorità sanitarie territoriali, annunciando le vaccinazioni di sabato 10 aprile.

L’Amministrazione ringrazia dunque i medici che, con grande dedizione, hanno dato piena disponibilità a farsi carico delle operazioni di vaccinazione dei soggetti fragili, tutti i volontari che stanno offrendo il proprio tempo e gli uffici comunali che faranno da supporto.