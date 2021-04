Ancora quintali di rifiuti in via Caboto, anche il vicesindaco di Fagnano nel bosco della vergogna

Ormai è il boschetto della vergogna, quell’angolo di verde che divide la zona industriale di Fagnano Olona dai campi agricoli, tra le vie Caboto e Marsala. Fortunatamente ha trovato un gruppo di fagnanesi che lo difendono, come? Andando a ripulirlo quasi settimanalmente.

Come da accordi con l’ufficio ambiente del Comune, domenica si è svolta una giornata ecologica su base volontaria nella quale è stato raccolto di tutto. I rifiuti sono stati trasportati dai volontari (una trentina in tutto) al centro multiraccolta di Fagnano tramite l’utilizzo di mezzi privati messi a disposizione da alcune realtà cittadine come la società calcistica ASD Valle Olona e da Giovanni Colombo, Vittorio Bianchi, Fabrizio Vanin, Marco Brun, Maurizio Manuzzato.

L’ufficio ambiente del comune di Fagnano Olona ha fornito i permessi necessari in accordo con Agesp per accedere alla piattaforma ecologica, oltre a sacchetti e guanti.

Commenta Davide Bevilacqua, promotore dell’iniziativa: «La risposta alla mia iniziativa è stata positiva, ben 30 i volontari che si sono presentati all’appuntamento la raccolta è iniziata alle ore 9,30 ed è terminata alle ore 12 circa, quasi 2 i container riempiti in sole 3 ore di lavoro. Si ringrazia la pasticceria Baroffio per averci fornito i pasticcini che ci hanno dato la benzina necessaria per lavorare».

I volontari si sono divisi in 5 gruppi i quali hanno operato separatamente nelle varie zone boschive. Alle 11:30, mentre scaricavano i rifiuti in piattaforma è arrivato anche il vicesindaco Moltrasi, il quale era stato avvertito dell’iniziativa e ha potuto vedere con i propri occhi la quantità impressionante di quello che fino a poco prima era nei nostri boschi.

«Rimane la soddisfazione di aver coinvolto tanti giovani in questa giornata che si sono offerti di aiutarmi dopo averlo letto sui social, l’obiettivo ora è quello di strutturare al meglio queste giornate, perchè via Caboto non è ne più ne meno di quello che mediamente c’è in ognuno dei nostri prati e boschi».