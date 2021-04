Aperte le prenotazioni del vaccino agli over 65 in Lombardia, ecco dove prenotare

Come anticipato alla fine della scorsa settimana il portale per le prenotazioni del vaccino anticovid di Regione Lombardia è stato aperto (dalla sera di domenica 18 aprile) anche alla fascia 65-69 anni garantendo a tutti gli over 65 (nati nel 1956) la possibilità di prendere l’appuntamento per la somministrazione nei centri vaccinali. Qui il link per prenotare la vaccinazione anticovid: https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

Le istruzioni per effettuare la prenotazione



Sei un cittadino lombardo? Scopri quando potrai ricevere la vaccinazione

I dati dei tamponi positivi in provincia di Varese