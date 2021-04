Approvato emendamento sul diritto di disconnessione. Invidia: “Tutela riposo e saluto del lavoratore”

«È un passo importante sul fronte dei diritti dei lavoratori e nell’ottica di un aggiornamento della disciplina del lavoro agile, anche e soprattutto alla luce di quanto è avvenuto durante la pandemia». Lo afferma in una nota il Capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Lavoro, Niccolò Invidia, dopo l’approvazione dell’emendamento al decreto Covid che riconosce il diritto alla disconnessione al lavoratore con un figlio minore di 16 anni in didattica a distanza che, alternativamente all’altro genitore, svolge l’attività in modalità agile.

«Sono molto soddisfatto – aggiunge – perché in questo modo non solo tuteliamo i tempi di riposo e la salute del lavoratore, ma lo facciamo senza che vi siano ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi. Superata la fase dell’emergenza, sul tema sarà necessario confrontarsi per far sì che questo diritto venga riconosciuto a tutti in modo stabile. Ma intanto sono felice che, per la prima volta nella legge italiana, si parla di “diritto alla disconnessione», conclude Invidia.