Approvato il progetto di legge sull’istituzione del riconoscimento “Qualità artigiana”

«L’artigianato rappresenta non solo una risorsa fondamentale, ma l’essenza dello spirito imprenditoriale lombardo. La ricchezza e la capacità produttiva e di sviluppo della nostra regione si fonda soprattutto sulle capacità di generazioni di artigiani di fare impresa». Così Marco Colombo, Consigliere regionale della Lega e Vicepresidente della Commissione Bilancio, sul progetto di legge 124 “Istituzione del riconoscimento Qualità Artigiana”, proposto dal collega Alessandro Corbetta e approvato oggi in Aula.

«Sono orgoglioso di aver contribuito a portare avanti questo provvedimento, che reputo doveroso e fondamentale – sottolinea Colombo – sono cresciuto, grazie a mio padre, nell’alveo della cultura produttiva legata all’artigianato e ho a mia volta portato avanti la tradizione di famiglia. Mi sento quindi a pieno titolo parte di questa tradizione che voglio contribuire a tutelare. Questa legge è oggi ancora più necessaria in quanto può essere uno strumento efficace per uscire dalla crisi – prosegue il Consigliere regionale – si tratta di un bollino di qualità, che sarà in grado di rivitalizzare interi settori promuovendo il chilometro zero, il rispetto dell’ambiente e della tradizione lombarda dei lavori fatti “a regola d’arte”. La legge riguarderà tutti gli ambiti dell’artigianato lombardo, dal manifatturiero all’artistico e all’alimentare, in modo da valorizzare il maggior numero di imprese possibile».

«Con questo passaggio vogliamo sostenere e dire grazie a tutte quelle attività che ancora oggi rappresentano un comparto da tutelare e rilanciare per affrontare la fase post pandemia”» conclude Colombo.