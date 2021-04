Apre lo “Sportello Azienda” di ALFA e UNIVA per venire incontro alle esigenze di tutti gli imprenditori

Ascoltare le esigenze del territorio e tradurlo in iniziative concrete. Con questo Alfa Srl ha accolto le esigenze degli imprenditori della provincia che, come dichiarano sul sito, “rappresentano una realtà fondamentale per l’economia locale”. Hanno scelto di farlo in stretta collaborazione con l’Unione Industriali di Varese: “abbiamo aperto uno sportello – per ora solo virtuale, viste le restrizioni imposte dall’emergenza Covid – dedicato solamente alle aziende al quale ci si potrà rivolgere per tutte le informazioni relative al servizio idrico e in particolare per quelle relative alla fatturazione degli scarichi industriali”.

Lo sportello per ora sarà attivo il terzo giovedì di ogni mese, con un calendario che potrà essere verificato sia nella sezione utenze con scarichi produttivi sul sito di Alfa srl sia sul sito di Univa www.univa.va.it nella sezione “Ambiente”.

Per accedere al servizio basterà chiamare il numero 331.2697409 oppure scrivere a produttivi@alfavarese.it lasciando i propri riferimenti per essere ricontattati e, nel caso di problematiche complesse, fissare un vero e proprio appuntamento da effettuare sulle piattaforme che permettono le riunioni da remoto.