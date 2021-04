Aria di primavera, si monta la tensostruttura ai giardini Estensi

Per utilizzarla bisognerà attendere il nuovo Dpcm che riguarda gli eventi estivi, o perlomeno la zona gialla: ma il comune di Varese si è “portato avanti” come promesso mesi fa, e ha proceduto con il montaggio della tensostruttura ai Giardini Estensi.

L’intento è quello di ospitare quanti più eventi possibile, anche quelli previsti al chiuso, per poter allungare il periodo di offerta culturale varesino in un ambiente più sicuro: il tutto però compatibilmente con le regole anticovid, al momento ancora non del tutto chiare.

Tra gli eventi previsti, quelli cinematografici di Filmstudio ’90: Covid premettendo, si potrebbe cominciare il 14 maggio con la rassegna “Di Terra e Di Cielo” che sarebbe poi seguita da “Esterno Notte“. Gli organizzatori, già pronti, attendono solo il “via”. come lo attendono coloro che stanno organizzando i molti altri eventi, musicali e di spettacolo, per cui sono già in corso i preparativi, senza contare le cerimonie in occasione di 25 aprile e 2 giugno.

Per tutte queste, si attende la decisione del Governo: che nel caso fosse presto positiva, troverebbe i Giardini Estensi già pronti.