Arrestato in stazione a Varese un 14enne: sulla fedina penale furto, rapina e stupefacenti

Un minorenne, cittadino italiano, è stato arrestato dagli operatori della Polizia ferroviaria a Varese. Durante i controlli, all’interno della stazione, gli agenti hanno notato il 14enne in compagnia di altri due coetanei aggirarsi con fare sospetto.

Fermato per un controllo, nonostante la giovanissima età, il ragazzo è risultato gravato da una lunga serie di reati tra cui furto, rapina, porto d’armi, stupefacenti e un ordine di cattura, emesso dal Tribunale per i minorenni di Milano, che disponeva un mese di detenzione cautelare in carcere in sostituzione dell’affidamento in comunità.

Dopo aver notificato l’ordinanza alla madre del minore, convocata negli uffici di Polizia, il giovane è stato accompagnandolo presso l’Istituto “Beccaria” di Milano.