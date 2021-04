Asfo Valli delle Sorgenti, aderisce anche il “Villaggio del Fanciullo di Morosolo”

Continua a crescere il progetto della nuova startup ambientale “Asfo Valli delle Sorgenti” promossa dal Comune di Luvinate e dall’Ente Parco del Campo dei Fiori per il recupero dei boschi del Campo dei Fiori unendo le proprietà pubbliche e private. Questa mattina (venerdì 30 aprile) in Municipio a Luvinate ha sottoscritto l’adesione la presidente del Villaggio del Fanciullo di Morosolo, arch. Elena Brusa Pasqué.

«La nostra realtà – sottolinea Elena Brusa Pasquè – contribuisce alla crescita educativa e sociale di tante bambini e famiglie, rappresentando una ricchezza per questo territorio. Siamo ora lieti di conferire a livello gestionale i nostri terreni che ci sono stati donati anni fa per questa nuova esperienza. Anche proteggere e promuovere l’ambiente significa fare cultura sociale».

«Continua il percorso di costruzione dell’associazione. Dopo l’adesione del Comune di Varese salutiamo con favore l’ingresso di questa realtà sociale e ringraziamo la presidente per la disponibilità. Intanto continua il confronto con tanti che si avvicinano ad approfondire questo nostro progetto e a breve partiranno ulteriori lettere per spiegare cosa è l’Asfo e perché é importante aderire. Tra le prossime tappe – sottolinea il presidente e sindaco Boriani – il coordinamento con l’Ente Parco ed Ersaf per l’avvio delle attività di ripristino dei boschi bruciati con l’incendio del 2017».