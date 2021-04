Ats organizza nuove vaccinazioni a domicilio: 400 somministrazioni in 4 giorni a chi è rimasto indietro

Nei prossimi giorni ATS Insubria ha previsto una sessione straordinaria di vaccinazioni a domicilio per gli anziani fragili che si erano prenotati ma non erano riusciti a ricevere la vaccinazione. Una novità messa in campo dall’autorità sanitaria per recuperare tutte quelle persone che, a causa dei problemi tecnici del vecchio portale o di errori e disguidi determinati da medici di base o dai tanti attori in campo, sono rimaste indietro nella vaccinazione.

In queste ore ATS Insubria ha cominciato a contattare i cittadini interessati e si prepara a partire venerdì 23 aprile con l’ausilio di 8 medici USCA che eseguiranno un centinaio di somministrazioni al giorno per un totale di 400 cittadini in 4 giorni.