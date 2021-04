Atti sessuali sulla figlia di 4 anni, papà finisce in carcere

Verrà interrogato domani, lunedì 12 aprile, nella casa circondariale di Busto Arsizio, l’uomo di 30 anni accusato di violenza sessuale sulla figlia di soli quattro anni. La vicenda ha protagonista una famiglia di origini sudamericane, residente nel Legnanese.

Informata da una amica di possibili atti paterni inconsueti sulla bimba, la mamma ha tenuto per se’ l’informazione, per non turbare la serenità della figlia. Quindi ha collocato videocamere in zone sensibili della casa che hanno ripreso immagini inequivocabili.

Da qui la denuncia ai carabinieri e il provvedimento emesso dalla procura di Busto Arsizio per l’arresto dell’uomo, portato in carcere venerdì scorso. Domani il suo interrogatorio.