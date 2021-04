Atto vandalico sul treno, l’assessore Terzi: “Vergognoso atto di teppismo”

«Quanto accaduto oggi sulla S9 è un vergognoso atto di violenza che lascia senza parole. Una violenza inaccettabile e inconcepibile. Massima solidarietà al macchinista aggredito e ai cittadini che hanno dovuto subire gravi disagi per colpa di un gruppo di imbecilli. Mi auguro che gli autori di questo scempio possano essere identificati e pagare. Il trasporto ferroviario deve essere sicuro sia per i nostri utenti, e cioè i cittadini, e sia per il personale viaggiante».

È questo il commento dell’assessore regionale alle Infrastrutture, trasporti e mobilità Claudia Maria Terzi dopo il danneggiamento di un treno sulla linea Trenord Saronno-Milano-Albairate con tanto di aggressione al macchinista, portato in pronto soccorso per accertamenti e subito dimesso.

I sindacati hanno proclamato uno sciopero di un’ora, dalle 17 alle 18 di martedì 27 aprile, per protestare contro l’insicurezza e per chiedere azioni da parte di Regione e di Trenord: «Considerato il preavviso ridotto, l’orario indicato per l’astensione e le limitazioni legate alle norme Covid, si preannunciano disagi su tutta la rete. Ci saranno ripercussioni sul servizio ferroviario sino alla giornata di domani», si legge nella nota di Regione Lombardia.