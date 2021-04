Bar e ristoranti, spazi all’aperto gratuiti e ampliati a Fagnano Olona

Il Comune di Fagnano Olona, sulla base delle disposizioni vigenti, intende agevolare il più possibile bar e ristoranti per la creazione di spazi esterni dove posizionare tavolini. Si ricorda che l’occupazione del suolo pubblico resta gratuita.

La Polizia locale è a completa disposizione per le richieste e per informazioni, telefonicamente, via mail o in sede negli orari di apertura. E’ consigliabile, in caso di richiesta di spazi, allegare o portare con sè una planimetria o una foto evidenziando l’area in cui si intendono posizionare tavolini, ombrellini o gazebo.

Contatti: polizialocale@comune.fagnanoolona.va.it

0331/611594