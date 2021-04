Barbara Martinelli, una castellanzese sempre più veloce sui 500 metri

Domenica 18 aprile, a Pavia, era di scena la seconda edizione dei Queen Atletica Games Meeeting interamente dedicato alle gare spurie dell’atletica (30m shoot-out – 80 – 150 – 250 – 500), al quale ha partecipato Barbara Martinelli, atleta castellanzese quest’anno tesserata per la Pro Patria Busto Arsizio.

Schierata in prima batteria, Barbara parte molto veloce e da subito comincia la “battaglia” con un avversaria in particolare, con un testa a testa che vede le due atlete appaiate fino a metà della prima curva, ma che subito dopo vede Barbara prevalere e prendere il comando della corsa con un azione convincente. Ai 200 metri, l’atleta castellanzese viene superata, ma appena fuori dall’ultima curva eccola cambiare marcia per involarsi al traguardo e tagliare la linea al primo posto con un crono di 1:21.54, nuova miglior prestazione Italiana SF55 abbassata di ben 11 secondi (apparteneva a Daniela Dinale con 1:32.55, Ostia, 2018), inferiore anche alla categoria inferiore SF50 (1:27.68).