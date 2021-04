Bel colpo degli Skorpions: vittoria e primato nel girone

Nella nobile cornice del “Franco Ossola”, gli Skorpions Varese battono i Daemons Cernusco, ottengono la seconda vittoria in campionato (su due partite) e rimangono soli in vetta al girone B della Seconda Divisione di football americano.

En-plein quindi per la formazione diretta da coach Holt che nel big match del fine settimana superano 28-14 i milanesi al termine di una gara caratterizzata dai ritmi alti e da un certo equilibrio anche se i varesini hanno preso il comando del match nel terzo periodo gestendo con autorità il finale di gara dopo un ultimo vantaggio ospite. (foto Scaccia-Fidaf)

Dopo un primo quarto bloccato sullo 0-0 sono stati i Daemons a trovare il vantaggio grazie a un touchdown su corsa di Nuzzi, poi convertito per lo 0-7. La risposta varesina è arrivata con un lancio vincente di Crosta per il giovanissimo Petrillo, anche se Varese non è riuscita a convertire e si è dovuta accontentare di andare al riposo sul 6-7.

Nella seconda metà di gara però gli Skorpions si sono portati avanti con Zanovello, autore di un touchdown dopo 70 yarde di corsa. La conversione di Petrillo ha spinto i padroni di casa avanti 13-7 ma Cernusco ha reagito di nuovo trovando il controsorpasso nel finale del periodo.

Tutto si è dunque deciso nella frazione finale, tinta però di bianco-rosso-nero: il vantaggio degli Skorpions è arrivato sull’asse Crosta-Mozzanica ed è stato rifinito da una conversione da 2 punti che ha portato sul tabellone il momentaneo 21-14 (ricezione vincente di Piazzi). Infine, sull’ultimo tentativo degli ospiti, Tettamanti ha intercettato un passaggio ed è volato oltre la linea di meta: il calcio vincente di Petrillo ha fissato il 28-14 finale.