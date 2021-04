Besnate: al via le vaccinazioni a domicilio per over 80 e disabili

A Besnate verranno vaccinate a domicilio più di cento persone, tra over 80 e persone allettate o con disabilità gravi. La campagna di vaccinazione è partita oggi, sabato 10 aprile, e continuerà anche domani, domenica 11 aprile.

«È una bella emozione rendere possibile questa esperienza», ha commentato il sindaco, Giovanni Corbo, ringraziando la squadra che ha reso possibile tutto ciò: «Con un’organizzazione che non poteva essere realizzata senza la collaborazione dei nostri medici (il dottor Politi, e le dottoresse Silvana Mazzucchelli e Caterina Mazzucchelli) degli infermieri professionali (Angela, Alessandro Cattaneo, Roberta Santin, Viviana e Paolo), della Polizia Locale, della Protezione Civile, della Mutua Sanitaria e dell’assessora alle Politiche Sociali, Sara Zarini, siamo in grado di fornire a domicilio questo servizio fondamentale per uscire al più presto dalla pandemia e salvaguardare la salute dei nostri cari più fragili».