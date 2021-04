Bimba di 11 anni vaga sola per l’aeroporto. Voleva andare in Venezuela

Alice (il nome è di fantasia), 11 anni, giovedì sera si aggirava sola nell’aeroporto di Milano Linate. L’hanno incrociata due poliziotti della Polizia di Frontiera in servizio di vigilanza. A loro la bambina ha raccontato di essersi allontanata da casa all’ insaputa della mamma per andare in Venezuela, per vedere il paese dove era nata.

A scuola le avevano spiegato che tra l’Italia e il Venezuela c’è il mare e che per arrivarci era necessario prendere l’aereo. Così Alice, con il suo zaino luccicante e pieno di sogni, ha percorso 7 km e 15 mila passi per raggiungere l’aeroporto più vicino a casa sua.

I poliziotti si sono presi cura della bambina, le hanno regalato un orsacchiotto, un carillon e “Il mio diario” della Polizia di Stato ed hanno contattato la mamma che ha potuto riabbracciare la figlia.

Alice ha salutato i poliziotti della Frontiera di Linate avendo imparato che non si può prendere un aereo senza avere il passaporto ma, soprattutto, senza mamma e papà.