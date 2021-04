Brindisi in quarantena, varia il calendario: guida al finale di stagione in Serie A

Il focolaio Covid accesosi all’interno del “gruppo squadra” della Happy Casa Brindisi ha complicato in maniera forte il finale di regular season nel campionato di Serie A di basket. La squadra allenata dall’ex coach varesino Frank Vitucci ha già pagato a caro prezzo la situazione visto che è stata costretta a scendere in campo senza alcuni giocatori e senza il tecnico nelle ultime gare: dopo l’impresa con Milano è arrivata la sconfitta contro Cremona quando il numero di assenze è stato davvero troppo pesante. Ora la decisione della ATS locale che ha fermato l’attività del team e ha costretto Legabasket a intervenire.

LO SPOSTAMENTO DELL’ULTIMA GIORNATA

La principale decisione presa dai vertici del campionato è quella di spostare l’ultima giornata di stagione regolare da domenica 2 a lunedì 10 maggio; resta invece fissata per domenica 25 aprile il penultimo turno con le squadre “il più possibile” in campo in contemporanea (Milano-Pesaro sarà alle 12 per esigenze di Eurolega dell’Olimpia). Cinque partite saranno quindi disputate alle 20,30, compresa quella della Openjobmetis che ospiterà a Varese l’Allianz Trieste mentre Brindisi-Trento è già stato spostato a mercoledì 5 maggio.

Il fatto di giocare il 30° e ultimo turno al lunedì 10 è dettato dalla necessità di fare disputare la giornata in contemporanea, così da non mettere in posizione di vantaggio (o svantaggio) le squadre in lotta per i vari obiettivi come il primo posto, la zona playoff o la lotta per non retrocedere.

Con il nuovo calendario, Brindisi (che è in lotta per la vittoria della stagione regolare) sarà costretta a giocare tre partite in pochi giorni, sempre che il focolaio si spenga e consenta a Vitucci di schierare la squadra almeno con il numero minimo di giocatori previsto. La Happy Casa tornerà sul parquet il 2 maggio con Sassari, il 5 con Trento e l’8 proprio contro la Openjobmetis in un match che si terrà al PalaPentassuglia.

PLAYOFF: CAMBIANO LE DATE, RESTA LA FORMULA

L’avvio dei quarti di finale playoff slitteranno in avanti di cinque giorni: non più sabato 8 maggio bensì giovedì 13 maggio con la gara1 del primo turno. Non cambia invece la formula prescelta che prevede quarti e semifinali al meglio delle cinque partite e la finale al meglio delle sette.

INTANTO, I RECUPERI

Mercoledì sera nel frattempo sono andati in scena due recuperi di campionato, uno dei quali – quello tra Sassari e Trento – interessava anche i tifosi di Varese vista la posizione di classifica dell’Aquila. Risultato positivo quello in terra sarda visto che il Banco Sardegna ha vinto 94-76 e che quindi la Dolomiti Energia è rimasta a quota 22, appena due lunghezza davanti alla Openjobmetis. Per Sassari 28 punti di Bendzius e 15 di Burnell, per Trento 19 di Morgan e 15 di Sanders.

Nettissima la vittoria della Virtus Bologna invece ai danni della De’ Longhi Treviso, 97-68: ben cinque in doppia cifra per la Segafredo che ha mandato a segno tutti i suoi giocatori (Gamble 16, Ricci 11 con 11 rimbalzi) ad eccezione di… Milos Teodosic (solo 8′ per lui). Tra i veneti il top scorer è stato Imbrò con 12.

VARESE E LA CLASSIFICA

A due giornate dalla conclusione della stagione regolare, Varese è a un passo dalla salvezza (non ancora matematica) ma può coltivare qualche speranza di playoff per arrivare ai quali è praticamente obbligatorio battere sia Trieste sia Brindisi (e poi valutare i risultati delle altre). Prima però serve assicurarsi la permanenza in A che potrebbe arrivare domenica sera in caso di vittoria oppure in caso di sconfitta di Cantù. Altrimenti il verdetto sarà rimandato all’ultima giornata con tante variabili che dipendono anche dalle altre società coinvolte come mostra la classifica aggiornata, qui di seguito.

SERIE A – CLASSIFICA (dopo 28 giornate)

Milano 40; Brindisi*, V. Bologna^ 38; Venezia 34; Sassari* 32; Treviso^ 28; Trieste 24; Cremona, Trento 22; Reggio Emilia, Pesaro, VARESE 20; Brescia, F. Bologna 18; Cantù 16.

Note. * una partita in meno; ^ una partita in più. Roma ritirata. In corsivo le squadre già qualificate ai playoff.

VARESE – Scontri diretti

Zona playoff – Trieste 0-1 (-25); Cremona (1-1; – 8); Trento (2-0; +22); Reggio Emilia (2-0; -31); Pesaro 1-1 (+6)

Zona salvezza: Brescia 1-1 (-10); F. Bologna 1-1 (-7); Cantù 0-2 (-25).