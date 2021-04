Bulleri: “Battuti da una prestazione clamorosa di Reggio al tiro”

BULLERI 1 – «Una partita che purtroppo ci vede sconfitti. Abbiamo pagato una serata clamorosa di Reggio Emilia nel tiro da 3 punti, anche se penso che i miei ragazzi abbiano avuto un approccio buono alla partita».

Galleria fotografica Unahotels Reggio E. – Openjobmetis Varese 95-77 4 di 8

BULLERI 2 – «Siamo rimasti in partita fino alla fine, tornando quasi alla pari nell’ultimo quarto quando siamo arrivati sino a -3 a tre minuti dal termine ma la serata balistica di Reggio Emilia ha fatto la differenza. Ora cancelliamo tutto, teniamo ben presente quello che mercoledì possiamo fare meglio rispetto a stasera, perché mercoledì contro Venezia sarà una partita molto molto importante».

CAJA 1 – «Ho fatto i complimento in spogliatoio ai ragazzi perché hanno fatto una partita davvero molto solida lungo tutti i 40′. L’avevamo fatta già bene contro Pesaro qui e poi a sprazzi contro la Fortitudo e Cremona ma l’importante era trovare la continuità e lo abbiamo fatto, vincendo tutti e quattro i periodi di gioco».

CAJA 2 – «Battiamo una squadra che veniva da grandi risultati, aveva grande fiducia e quindi era il momento più difficile per affrontarla però i ragazzi sono stati encomiabili. Stanno lavorando seriamente, duramente: siamo felici di dare soddisfazione alla società e ai nostri tifosi che non possono essere presenti ma che ci hanno apprezzato davanti alla televisione. Una squadra che si batte e che mostra buono spirito penso possa essere una buona cosa per i nostri sostenitori».