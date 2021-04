A buon punto i lavori di risistemazione del Parco dei Platani di Castellanza

Sono a buon punto i lavori al parco dei Platani di Castellanza, richiesti proprio dai tanti cittadini che lo frequentano ogni giorno. E’ stata completamente rinnovata l’area cani, sistemato l’ingresso verso la Saronnese, il parco ha ora nuovi sentieri tutti rinnovati, numerosi sono i nuovi arredi installati ed è a buon punto il restauro dell’Arco.

Il progetto di riqualificazione del parco prevede inoltre nei prossimi mesi il completo rifacimento dell’impianto dei lampioni con luci a led, una illuminazione dell’ arco che valorizzerà uno dei simboli di Castellanza, e con il lotto di lavori 2021 previsti per le strade sarà sistemato il tratto di stradina che collega il parco a via Bettinelli.

I lavori al parco Cantoni, dopo alcuni ritardi dovuti al covid e al tempo, stanno entrando in una fase decisiva di completamento. Continuano i lavori al cimitero per la realizzazione dei nuovi loculi, si stanno completando varie aiuole del bilancio partecipato e in queste settimane si terminerà il primo lotto di lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale