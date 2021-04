Buoni spesa per le famiglie di Fagnano Olona in crisi, nuova distribuzione

In seguito al perdurare della situazione emergenziale e al fine di sostenere le persone e le famiglie residenti nel Comune di Fagnano Olona che hanno risentito di perdite economiche (es.: riduzione di reddito per cassa integrazione, chiusura attività, etc…), viene pubblicato l’Avviso per la presentazione di domande per l’erogazione di Buoni Spesa nel corso del secondo trimestre 2021.

I Buoni Spesa sono destinati all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità e potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali convenzionati, il cui elenco è allegato alla presente notizia.

La domanda, allegata alla presente notizia, dovrà essere compilata in ogni parte e completa della documentazione richiesta potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura, oppure inviata tramite mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.fagnanoolona.va.it

Il modulo da compilare lo trovate qui

L’elenco dei negozi aderenti