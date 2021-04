Busto Arsizio guarda ad un’estate di eventi, Magugliani: “Partiamo da JazzAltro”

In vista dell’allentamento delle misure restrittive, l’assessorato ai Grandi Eventi guidato da Paola Magugliani sta lavorando per realizzare un calendario di iniziative che permetteranno alla cittadinanza di riappropriarsi finalmente degli spazi pubblici e di condividere momenti di aggregazione, sempre nel rispetto delle norme anticontagio.

In questi giorni la giunta ha approvato il primo di questi appuntamenti, un gradito e atteso ritorno. Si tratta infatti di una delle tappe della rassegna estiva di jazz più importante del territorio, Jazzaltro, organizzata dall’associazione Area 101, che negli anni ha sempre registrato un gran successo di pubblico.

Come d’abitudine, il concerto sarà ospitato nel cortile del palazzo municipale, cornice molto suggestiva che si è rivelata anche molto adatta a valorizzare le sonorità e le atmosfere del jazz. Protagonista della serata sarà una formazione jazz di alto livello, l’Alma Trio, di cui fa parte l’organista Vito di Modugno, considerato tra le massime espressioni mondiali dell’organo Hammond.

«La serata di jazz sotto le stelle è prevista per il 22 luglio – annuncia l’assessore Magugliani-. Invito tutti a segnare la data sul calendario, non è troppo presto per un calendario che per mesi è rimasto vuoto. Incominciare a riempire qualche riga significa che il ritorno alla normalità è ben più di una speranza, è qualcosa che prima o poi arriverà». Le modalità di partecipazione saranno comunicate più avanti, anche in considerazione delle misure di prevenzione sanitarie che saranno in vigore a luglio.

«Tengo molto a riproporre l’appuntamento con la musica jazz perché l’ho reintrodotta, dopo anni di pausa, nell’offerta musicale cittadina, sia con gli Eventi in Jazz, sia con JazzAltro, constatando un grande interesse da parte del pubblico» – conclude l’assessore.