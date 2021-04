Busto Arsizio in zona gialla, Agesp avvia pulizie straordinarie

AGESP S.p.A., di concerto con l’Amministrazione comunale, avvierà una serie di interventi straordinari di pulizia ed igienizzazione dei portici della città.

Nello specifico, con la finalità di contribuire ed agevolare il processo di riapertura progressiva dei vari esercizi cittadini in conformità con le disposizioni di cui al Decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, noto come “Decreto riaperture”, è stato quindi predisposto un servizio ad hoc di pulizia, lavaggio ed igienizzazione di tutti i portici, con particolare attenzione alle aree annesse alle attività commerciali quali bar e ristoranti, che da lunedì potranno posizionare tavolini e dehor all’aperto per la somministrazione di cibi e bevande ai clienti.

L’intervento organizzato da AGESP prevede tra oggi e domani la pulizia dei portici del centro sull’asse da Piazza Garibaldi a Piazza Manzoni – passando per Via Milano, Via Cavallotti e Corso Europa, includendo le Piazze S. Giovanni e S. Maria – con eventuale coda domenicale qualora le due giornate non fossero sufficienti alla realizzazione dell’intera operazione.

Nei giorni successivi, poi, si proseguirà con i portici della periferia, sempre con la medesima finalità e le stesse caratteristiche di servizio.

Un particolare ringraziamento perviene da parte del Distretto del Commercio, che vede accolte le proprie richieste da parte dell’Amministrazione comunale e di AGESP e che offrirà il proprio supporto all’iniziativa.

Il tutto nell’ambito di un più complessivo progetto di attività di pulizia straordinaria concordate e legate all’imminente arrivo della bella stagione.