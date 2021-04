Cade nei boschi di Comerio e si ferisce, recuperata da vigili del fuoco e soccorso alpino

Brutto incidente per una donna di 54 anni che stava facendo un’escursione nel Parco del Campo dei Fiori. La donna, giunta in un punto del sentiero in mezzo ai boschi, è scivolata e si è ferita. L’incidente è accaduto attorno alle 15, a Comerio. Subito sono scattati i soccorsi.

I vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, hanno collaborato con il personale sanitario per il recupero. Con loro anche gli uomini del Soccorso Alpino: la donna è stata trasportata prima con la barella portantina poi con un fuoristrada fino all’ambulanza. Ricoverata all’ospedale di Circolo le sue condizioni non sono gravi.