Caduta per Belletti, per il corridore della Eolo-Kometa termina il Giro di Turchia

È già terminata l’avventura di Manuel Belletti, uno dei punti di forza della Eolo-Kometa nel Presidential Tour che si sta svolgendo in Turchia.

Nel corso della quinta tappa – da Kemer a Göğübeli / Elmali il corridore di Cesena è caduto riportando una contusione toracica destra e al braccio destro, oltre ad alcune abrasioni all’anca.

Belletti non è quindi partito per la tappa di oggi. Una stagione per ora sfortunata per il cesenate, che rientrava proprio in Turchia dopo la caduta alla Tirreno-Adriatico.

Stefano Zanatta, direttore sportivo del team Eolo-Kometa, ha così commentato sul sito ufficiale: «Dispiace per la caduta, è riuscito comunque a fare delle belle volate e anche ieri aveva la possibilità di fare un bel piazzamento. Dispiace tanto, ma fa parte del gioco: le volate sono così, specialmente in corse come queste dove non ci sono grandi treni e grande squadre che tengano più allineato il gruppo. La cosa più importante è che il ragazzo non abbia avuto grandi conseguenze e, spero, tra una decina di giorni potrà rientrare».