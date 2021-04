“Campo di quartiere e skate park, si apre a Varese una bella pagina per le Bustecche e per i giovani”

Era un luogo che “procedeva alla maniera italica, con pezzi abusivi e trasandatezze” ma ora non sarà più così, “grazie a una società che si è messa seriamente a disposizione della città”: l’assessore allo sport Dino De Simone non lesina l’entusiasmo nell’annunciare la firma dell’accordo tra comune e Varese Calcio. Anche perché, spiega nella presentazione, quella zona delle Bustecche si propone di andare oltre.

«Oggi si apre la porta della riqualificazione di quest’area all’interno di un quartiere popolare, che ha bisogno di avere giovani atleti e sportivi ad ogni ora tutti i giorni» esordisce l’assessore, che subito dopo annuncia: «Apriremo un varco che ci porterà direttamente al CFP e all’Università in due minuti, e permetterà il passaggio degli studenti della facoltà di scienze motoriee degli studenti del CFP per venire a utilizzare queste strutture».

Ma di quali strutture parla esattamente De Simone? «Quest’area vedrà lo skate park a 10 metri, tra un paio di mesi – spiega – il campo di quartiere verrà messo a disposizione dei ragazzi e in futuro sarà qualcosa di ancora più bello ma ne riparleremo. Io ci farei anche un playground per la pallacanestro, ma devo ancora parlarne con il sindaco. Diventerà un luogo di sport e socialità importantissimo. Riapriremo gli spogliatoi mettendoli a disposizione del quartiere, con i bagni aperti per i ragazzi e le associazioni che fanno animazione culturale in questo quartiere. Insomma, permettetemi di dire che questa pagina che si apre sulle Bustecche è una pagina veramente bella».