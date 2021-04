Il candidato sindaco di Varese in Azione è il fondatore Carlo Alberto Coletto

Sarà Carlo Alberto Coletto a correre da candidato sindaco alle prossime elezioni per Varese in Azione. Il nome del referente cittadino, fondatore della sezione varesina e ora candidato sindaco indipendente è stato presentato nella mattina del 9 aprile nella sede varesina di Azione, in via Carrobbio, alla presenza di Matteo Richetti, uno dei due leader fondatori della formazione nata con l’uscita di Carlo Calenda dal Pd.

“Accetto volentieri la richiesta che mi è stata fatta, perchè vogliamo andare al dilà della politica, e amministrare la città come buoni imprenditori o padri di famiglia – ha spiegato Coletto – Noi qui siamo partiti in cinque un anno fa, il covid ci ha permesso di fare solo un paio di banchetti in città, ma ora i membri attivi sono 50, e la presenza giovane è molto significativa. Siamo molto soddisfatti per questo. Noi abbiamo una visione di città a lungo termine: stiamo disegnando la Varese del 2030. Vogliamo una città dei giardini, delle giovani famiglie, senza dimenticare gli anziani. Una città quindi che dia facile accesso ai servizi alla persona e sia sicura, oltre che turistica e di cultura”.

“Varese manca totalmente di prospettiva – Ha confermato Andrea Di Salvo, referente provinciale di Azione -. Non può bastare l’ordinaria amministrazione o qualche grande opera a creare la crescita. Per questo abbiamo deciso di rappresentare una alternativa”.

Un ringraziamento commosso è arrivato dal candidato sindaco anche a Giancarlo Pignone “Che ha selezionato con cura le persone che hanno fatto partire quest’avventura, e senza cui non saremmo qua”.