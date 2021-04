I Cantieri Civici Varesini e il valore economico e sociale dello sport amatoriale

Dopo la pausa pasquale, tornano i Cantieri Civici Varesini con il quarto appuntamento, previsto per venerdi 9 aprile alle 21: questa volta Varese 2.0 affronterà l’argomento del valore dello sport amatoriale sul territorio.

Lo sport amatoriale fa crescere la comunità, esalta i valori della lealtà e del rispetto, accompagna i giovani nel loro percorso educativo e ha un forte impatto in termini economici e politici. Inoltre, porta ricchezza nei territori dove opera, ma non ha mai l’attenzione dei media perché “sono quelli dello sport amatoriale”.

«Se si analizzasse in maniera concreta quello che si sviluppa in termini di valori sociali ed economici durante le manifestazioni, sarebbe facile scoprire che il mondo dello Sport Amatoriale rappresenta un importante volano per l’economia – spiega a nota di Varese 2.0 – Non ha campioni come Cristiano Ronaldo, forse, ma i veri testimonial sono le persone comuni».

Per approfondire l’argomento, Cantieri Civici Varesini ne parlerà con alcuni ospiti, ma come sempre con coloro che vorranno intervenire con domande, idee e contributi, in diretta streaming sulla pagina Fb dei Cantieri Civici Varesini, sulla pagina Fb del Movimento Civico Varese 2.0 e sul canale YouTube del Movimento Civico Varese 2.0

Sarà anche possibile intervenire dal vivo, facendone richiesta attraverso un commento Facebook ed esplicitando il tema del proprio intervento. in questo modo gli organizzatori invieranno un link dal quale si accederà alla sala ospiti e quindi alla diretta.