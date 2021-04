Caravate, “voragine” nell’asfalto: operai al lavoro davanti al Municipio

Operai al lavoro questa mattina – martedì 13 aprile – a Caravate a causa di una voragine che si è aperta nell’asfalto di via XX Settembre, l’arteria che praticamente attraversa tutto il paese (praticamente da Gemonio a Sangiano).

Il guaio è avvenuto nei pressi del Municipio a causa di una ingente perdita d’acqua causata da una sorgente che ha eroso la superficie stradale. La segnalazione è scattata da parte del Comune nei giorni scorsi ma nel weekend il problema è rapidamente peggiorato. Sul posto nelle prime ore di oggi, dopo un’allerta arrivato ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti gli operai che stanno provvedendo alla sistemazione del “buco”.

Non si sono registrati, per fortuna, particolari problemi di circolazione nonostante la via sia piuttosto trafficata: la presenza dei “movieri” ha evitato ingorghi e il punto in cui è avvenuto l’intervento è sufficientemente largo per gestire il flusso di vetture anche nell’ora di apertura delle scuole. Resta l’avvertimento a fare attenzione anche per chi proviene dalla parte alta del paese.