“C’eravamo tanto amati”: la Reggio Emilia di Caja sulla strada dell’Openjobmetis

Dovessimo dare un nome alla partita che la Openjobmetis giocherà domenica 11 aprile (ore 17) a Bologna, contro Reggio Emilia, l’esercizio sarebbe facilissimo: “Ci eravamo tanto amati”. Varese infatti ritrova – dall’altra parte della barricata – una bella fetta del proprio passato ma allo stesso tempo si gioca una carta importante per mettere in sicurezza il futuro. Sulla panchina della Unahotels, lo sanno anche i sassi, oggi c’è Attilio Caja che si è liberato un mese fa dal contratto che lo legava al club bosino e che ora sta provando a salvare una Reggiana che non ha rispettato (non per colpa dell’Artiglio) le aspettative di inizio stagione.

Gli emiliani, con 16 punti, sono al penultimo posto con due sole lunghezze di margine su Cantù (impegnata in un altro spareggio, in casa con Trento, dalle 19,30) ma anche a due di distacco dal gruppone a quota 18 dove si trova proprio la Openjobmetis, dopo l’impresa di Pasquetta a Milano. Scola e soci arrivano all’appuntamento forti di una striscia vincente lunga e piuttosto inattesa: 4 vittorie consecutive che hanno rilanciato Varese passata da ex fanalino di coda ad “ammazza-grandi”.

Ma in una Serie A ricca di sorprese e di stravolgimenti, il discorso salvezza è ancora aperto anche per i ragazzi di Bulleri: vincere sul campo di Reggio sarebbe il modo migliore per allontanare ancora di più i fantasmi. Oltre che per vendicare l’inopinata sconfitta dell’andata quando un avvio scintillante illuse i biancorossi lombardi, poi incapaci di trovare smalto e canestri nella ripresa.

Chiaramente, l’attesa è tutta nel confronto tra Caja e la sua ex squadra, dopo il burrascoso divorzio dello scorso settembre che fin da subito ha fatto infiammare i tifosi varesini. Solo l’ultima accelerata in classifica della Openjobmetis ha spento – almeno per ora – le discussioni tra chi avrebbe voluto ancora l’Artiglio in panchina e chi invece ha benedetto il nuovo corso. Le due parti, alla vigilia, non hanno soffiato sul fuoco ma c’è parecchia curiosità nel vedere come l’ex tecnico si opporrà sul campo a Varese e come i giocatori di Bulleri – soprattutto quelli (Scola-Douglas) meno flessibili nei confronti di Caja – reagiranno nel ritrovare l’ex guida tecnica.

Attilio Caja e Massimo Bulleri, qui sulla stessa panchina

Spostandosi più verso il parquet, l’attesa si incentra sulla sfida tra il ritrovato Ruzzier – match winner a Milano – e il mortifero Taylor, leader offensivo della Unahotels. La Reggiana ritrova anche Frank Elegar che ha recuperato dall’infortunio al dito che lo aveva tenuto fuori per due gare: saranno lui ( e Sims a duellare con “l’uomo della Provvidenza”, al secolo John Egbunu, sotto i tabelloni. Lemar-Douglas, Kyzlink-Strautins e Baldi Rossi-Scola gli altri duelli iniziali.

DIRETTAVN

