Cerco i parenti di Bruno, che si trovava nel reparto Covid 3 di Busto Arsizio

Pochi momenti insieme nella stessa stanza d’ospedale, nel reparto Covid 3 di Busto Arsizio. Un’esperienza che ha saputo unire i destini di Fulvio e Bruno e, adesso che Bruno purtroppo non c’è più, il signor Fulvio decide di scrivere al nostro direttore, per chiedere l’aiuto di VareseNews (foto di Maurizio Borserini in un reparto covid dell’ospedale di Varese).

Vorrebbe tanto mettersi in contatto con la famiglia del suo compagno di stanza. Questo il suo messaggio:

Sabato 20 marzo 2021 – Reparto Covid 3 dell’ospedale di Busto Arsizio Dalla mattina sono in camera con il signor Bruno, uomo di ottant’anni, robusto, con i capelli brizzolati e, mi pare, piuttosto folti; purtroppo non ho altri riferimenti… Non siamo nemmeno riusciti a scambiare due parole perché Bruno, ma questo l’avrei scoperto solo dopo, si stava già preparando per il suo ultimo viaggio… che è avvenuto nel primo pomeriggio, diciamo tra le 14 e le 15… Scrivo questa cosa, sperando di non urtare nessuno, perché ero con lui e se qualche mio contatto crede di conoscere i familiari di quest’uomo e volesse metterli in contatto con me, sono a loro completa disposizione, evidentemente in privato, al numero +39 335 707 5909. Grazie. Signor Bruno, resterai sempre con me, per il resto della mia vita… ❤️

Fulvio Tovagliari