Chiusura per 5 sere dell’uscita di Cardano al Campo sulla SS336

Una chiusura notturna della SS336 da martedì 6 aprile a sabato 10, per completare gli interventi di risanamento dei tratti di trave soprastanti le corsie aperte al traffico della galleria Cardano al Campo.

La chiusura è prevista dalle ore 21.00 alle 6.00, dallo svincolo di Cardano al Campo centro allo svincolo Cardano al Campo-Ferno.

Le deviazioni del traffico: Terminal 1 – Autostrada A4

Uscita dalla SS336 allo svincolo Cardano al Campo Centro – zona industriale: prosecuzione su via Enrico Fermi fino alla rotatoria che con via per Castelnovate, svoltare a sinistra su via per Castelnovate, via Papa Giovanni XXIII (SP15), rientrare in SS336 allo svincolo di Casorate Sempione.

Le deviazioni del traffico: direzione A8

Uscita dalla SS336 allo svincolo Casorate Sempione: prosecuzione su SP15, via Papa Giovanni XXIII, via per Castelnovate fino alla rotatoria con via Enrico Fermi. Svoltre a destra in via Enrico Ferm, prosecuzione fino allo svincolo di Cardano al Campo Centro – zona industriale e rientro in SS336.