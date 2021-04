Cinque stelle “Regione Lombardia faccia chiarezza sui disservizi nelle prenotazioni dei fragili: ”.

Anche i consiglieri regionali Cinquestelle chiedono risposte a Regione Lombardia per i disservizi delle vaccinazioni per i pazienti fragili.

«Anche sui pazienti fragili e vulnerabili emergono tutte le criticità di un sistema non funzionante – commenta Raffaele Erba consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle – Non solo la provincia di Como ma anche tutta la Lombardia riscontra questi ennesimi disservizi. Le liste dei lombardi affetti da gravi patologie non sono state aggiornate da ATS ed è accaduto che il portale non riconoscesse questi soggetti come tali, impedendo di fatto di fissare l’appuntamento per il vaccino».

Secondo Erba si tratta di: «Un’altra grave mancanza di Regione Lombardia che non ha raccolto l’invito dei medici ad aggiornare le liste prima della partenza della campagna. Questo non è un problema dovuto all’emergenza Covid ma è derivante da una falla strutturale che coinvolge sia le ATS che ancora una volta l’operato di ‘Aria Spa’ e dell’ex ‘Lombardia Informatica’ che evidentemente hanno delle gravi responsabilità».

«Tutte le volte che si apre un nuovo capitolo della campagna vaccinale si riscontrano mancanze da parte della giunta Fontana – conclude Erba – Il risultato è che i medici di base sono costretti ad affrontare nuove complicazioni e che i pazienti più vulnerabili dovranno aspettare altri giorni per ricevere il vaccino. Per l’ennesima volta Regione Lombardia deve fare chiarezza su cosa non ha funzionato. Lunedì depositerò con urgenza una nuova interrogazione».