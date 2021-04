A Cocquio Trevisago vaccinazioni domiciliari anti Covid19 il 10 aprile

Saranno i medici di famiglia, assieme agli infermieri anche loro volontari e alla protezione civile ad occuparsi della somministrazione dei vaccini agli ultra ottantenni residenti a Cocquio Trevisago.

Si tratta per ora, di una cinquantina di vaccini che verranno inoculati ad anziani e a residenti con particolari condizioni di fragilità.

Ad annunciarlo il sindaco Danilo Centrella che qualche giorno fa aveva spiegato con una comunicazione rivolta alla cittadinanza l’intenzione di poter vaccinare nelle palestre delle scuole i residenti. Per farlo era stato inviato un piano alle autorità sanitarie contenente i dettagli operativi e le disponibilità dei volontari, fra cui appunti i medici di base del paese.

«Per il momento abbiamo avuto la comunicazione che ci sono i 50 vaccini da iniettare a domicilio, per il resto dei vaccini è ancora presto per sapere quando e se si potrà dare seguito al nostro progetto. Ho fatto il possibile, come per l’operazione sui tamponi la frovamersa scorsa, per garantire ai cittadini il miglior servizio possibile».

Ad oggi in paese i positivi sono 47 e 20 le persona in quarantena fiduciaria.