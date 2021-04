A Comerio l’ultimo bilancio dell’amministrazione Aimetti porta 30 nuove opere per il paese

L’ultimo bilancio dopo 10 anni di amministrazione. A Comerio è stato votato all’unanimità il documento economico consuntivo, che chiude un cerchio lungo un decennio, segnato dall’amministrazione guidata da Silvio Aimetti e dalla lista “Il Gelso”.

«Lasciamo un Comune in salute, senza un debito, con un avanzo importante, che in parte sarà impegnato e in parte potrà essere gestito da chi verrà dopo di noi. È il mio ultimo bilancio – spiega Aimetti -, in questi anni abbiamo lavorato per il bene del paese. Sono contento che il voto sia stato unanime e per questo ringrazio la minoranza, oltre che il mio gruppo. Chi ci sarà dopo di me? Sicuramente c’è qualcuno che si è detto pronto a continuare il percorso intrapreso e questo mi conforta».

C’è poi il tema Whirlpool e il futuro dell’area dove sorgevano gli uffici della multinazionale: «Abbiamo ricevuto la bozza del masterplan presentata dagli operatori interessati, seguendo le indicazioni fissate e quindi con spazio a sport, salute, lavoro – spiega Aimetti -. Stiamo guardandoci dentro e spero che nei prossimi mesi si possa arrivare al dunque, sarebbe un altro bel segnale, in linea con quello che diamo con questo bilancio: una spinta a ripartire, un tesoretto da utilizzare per il paese, con l’obiettivo di far ripartire il lavoro e l’economia, senza lasciare indietro nessuno come evidenziano i fondi destinati al sociale».

Nel dettaglio l’avanzo di bilancio ammonta a 1.477.000 euro, una parte è vincolata e la parte disponibile è pari a 1.187.000 euro. Di questi fondi, 656 mila euro verranno impegnati per circa 30 interventi, lasciando nelle casse mezzo milione per altro a stabilire in futuro, oltre ai soldi che si stanno già spendendo da bilancio preventivo (300 mila euro) e oltre ai bandi sulla rigenerazione per cui il Comune ha presentato una richiesta di contributo a Regione (500 mila euro).

Ecco le opere previste