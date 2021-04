Comune di Varese e Fiab: nata la collaborazione per una città ancor più a misura di bici

Lunedì 12 aprile si è tenuto un incontro in videoconferenza tra l’assessore all’urbanistica e lavori pubblici Andrea Civati e i vertici di FIAB Varese, nel quale l’associazione ciclo-ambientalista ha espresso il desiderio di avviare una collaborazione più profonda e continua con l’amministrazione per proseguire il lavoro intrapreso per rendere Varese sempre più a misura di bici.

«Abbiamo richiesto un dialogo costante con Palazzo Estense per condividere le attività e le politiche in favore della mobilità sostenibile promosse dal Comune di Varese – spiega il Presidente di FIAB Varese Ciclocittà Enrico Bronzi -. In questo modo avremo più informazioni e dati per operare, cooperare e consigliare al meglio».

Una richiesta accettata con piacere e disponibilità dall’assessore Civati che ha ricordato, sottolineandoli, i buoni rapporti da sempre in essere tra Amministrazione e FIAB Varese: «Cogliamo con piacere la richiesta di FIAB Varese, con cui abbiamo sempre avuto buoni rapporti sin dal nostro insediamento, per un dialogo approfondito sul tema della mobilità sostenibile».

Il dialogo che si tradurrà in una serie di incontri periodici incentrati sulle questioni di maggior attualità e urgenza, alcuni dei quali già oggetto di una sintetica elencazione da parte di FIAB Varese durante la videoconferenza.

In merito a questo primo incontro, FIAB Varese si dice soddisfatta e vogliosa di “salire in sella” insieme all’Amministrazione varesina: «Volevamo questo meeting da tempo, quindi siamo contenti che alla fine si sia organizzato. Si tratta di un significativo passo in avanti, propedeutico per un corretto incremento dei rapporti tra le parti – afferma Enrico Bronzi -. Si è percepita la volontà comune di confrontarsi su un tema così attuale e importante per lo sviluppo moderno della città».