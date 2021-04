Contini: “Sbagliato destinare l’area del Porto Lido per il luna park”

«Non posso credere che per tutto il mese di luglio i luinesi, i turisti e i diportisti non possano utilizzare l’area di parcheggio del Porto Lido, l’unica a lago, per ospitare il luna park. Nel momento più intenso di vita della città, si privano le persone della possibilità di fermarsi sul lungolago. Chi arriverà a Luino non vedrà più il lago, ma una lunga fila di giostre. In Piazza Libertà, a far compagnia alle colonne cinesi, arriverà il “brucomela”».

Questa l’opinione di Mario Contini già consigliere comunale Nuova Frontiera in merito alla recente querelle sul luna park diffuso a Luino.

«È questa la politica del turismo che chiede la città? È poi giusto far sopportare rumore e confusione a coloro che vivono in viale Dante?», si chiede l’ex consigliere comunale.

«È giusto, in un periodo di covid, mettere a rischio la salute delle persone? Ma chi ci amministra ha a cuore il benessere dei suoi cittadini oppure è pronto a svenderlo di fronte alle richieste di chicchessia? Non ci sono parole per descrivere questo tracollo. In tanti anni da consigliere comunale non ho mai visto una indifferenza del genere nei confronti dei cittadini di Luino», conclude Contini.