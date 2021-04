Nuovo contributo regionale: fino a 500 euro per le famiglie con figli minori

Arriva fino a 500 euro il contributo a fondo perduto riconosciuto alle famiglie con figli minori e in difficoltà a causa della pandemia che sarà erogato da Regione Lombardia a partire del 12 aprile (dalle ore 10 di giovedì 15 aprile nello e fino alle ore 12 del 22 aprile nello specifico per Varese e provincia).

L’assegno verrà corrisposto grazie al bando regionale “Protezione Famiglia” per cui il Pirellone ha stanziato complessivamente 32,4 milioni di euro di cui 4,6 per il territorio di Ats Insubria (province di Come e Varese), il fondo più alto dopo Milano che da sola avrà quasi 11 milioni, oltre un terzo della cifra a disposizione.

«Con questo bando – spiega Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia – intendiamo offrire un sostegno economico che in un momento di grave difficoltà, quale è quello attuale, può soddisfare alcuni dei bisogni più urgenti ed essenziali delle famiglie lombarde. La misura viene applicata utilizzando l’algoritmo del “Fattore Famiglia”, in modo che nel riparto del contributo si possa tener conto del numero dei figli. Si tratta di un grande impegno economico che conferma la volontà della Giunta di mettere al centro delle proprie politiche di sostegno le famiglie lombarde, con aiuti concreti e immediati».

Nello specifico le risorse sono destinate a nuclei familiari con un Isee minore o uguale a 30.000 euro, che abbiano registrato una riduzione dell’attività lavorativa, includendo anche i titolari di Partita Iva. “.

La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente online attraverso il sistema informativo Bandi On Line raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it digitando “protezione famiglia”.

Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 12 aprile alle ore 10 in base ai territori provinciali di residenza secondo questo calendario:

– dal 12 aprile ore 10 al 19 aprile ore 12 – provincia di Lecco e Monza e Brianza

– dal 13 aprile ore 10 al 20 aprile ore 12 – provincia di Bergamo

– dal 14 aprile ore 10 al 21 aprile ore 12 – provincia di Milano e Lodi

– dal 15 aprile ore 10 al 22 aprile ore 12 – provincia di Brescia, Como, Sondrio e Varese

– dal 16 aprile ore 10 al 23 aprile ore 12 – provincia di Cremona, Mantova e Pavia