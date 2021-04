Coronavirus: i nuovi positivi sono 78 nel Varesotto, 1.967 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di domenica 25 aprile risultano 78 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

Ti stai chiedendo dove troviamo i dati di questo bollettino? Come mai non diciamo quanti tamponi fanno a Varese? Perché non comunichiamo quanti sono gli asintomatici? Sei convinto che “facciamo terrorismo”? Forse è meglio se prima di proseguire nella lettura leggi tutte le FAQ sul bollettino serale dei contagi

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +78

Nuovi positivi in Lombardia: +1.967

Ricoveri per Covid in Lombardia: saldo -164

Ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: saldo -1

Decessi in Lombardia +39

Andamento dell’occupazione posti letto ospedalieri pazienti Covid negli ospedali della provincia di Varese

Serie storica tamponi comunicati in provincia di Varese

APPROFONDIMENTO: In questi mesi abbiamo arricchito questo articolo di nuovi grafici e tabelle per cercare di fornire un’informazione sempre più puntuale. Per aggiungere un ulteriore momento di approfondimento stiamo pensando ad un appuntamento in diretta Facebook per spiegare come raccogliamo i dati di questo articolo e rispondere alle vostre domande. Se è un’iniziativa che trovate interessante fatecelo sapere attraverso questo modulo lasciandoci anche le vostre domande o curiosità su questo lavoro alle quali proveremo a dare risposta (Inviacele qui).

Andamento settimanale dei tamponi positivi in provincia

Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia di Varese quelli comunicati tra lunedì e domenica della settimana scorsa erano 1568 questa settimana sono 1431. È il 9% in meno.

Un altro parametro che può essere molto indicativo di un aspetto importante dell’emergenza è quello delle chiamate alle centrali operative del 118 per richieste di intervento su eventi classificati come “problemi respiratori o infettivi”. Si tratta in sostanza degli interventi delle ambulanze per casi all’interno dei quali è molto probabile siano trattati “sospetti Covid”. La provincia di Varese ricade sotto l’area di competenza della SOREU dei Laghi, il riferimento per i territori di Como, Varese, Lecco e l’area del Legnanese. All’interno di questo grafico si possono osservare gli interventi per “problemi respiratori o infettivi” registrati da febbraio ad oggi.

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 38.982. I nuovi positivi sono 1.967, il rapporto è pari al 5% sul totale dei tamponi comunicati.

Decessi Covid in provincia di Varese

Andamento degli ospedalizzati in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 258.154 (+672)

Brescia: 101.113 (+304)

Varese: 80.328 (+78)

Monza e della Brianza: 75.331 (+181)

Como: 56.578 (+99)

Bergamo: 49.212 (+203)

Pavia: 41.839 (+92)

Mantova: 33.371 (+130)

Cremona: 25.253 (+60)

Lecco: 23.644 (+58)

Lodi: 16.039 (+46)

Sondrio: 14.348 (+2)

Aumenti nei 10 comuni con più contagi

Busto Arsizio 7558 casi totali da inizio pandemia +1 rispetto a ieri

Varese 6751 casi totali da inizio pandemia +11 rispetto a ieri

Gallarate 4560 casi totali da inizio pandemia +3 rispetto a ieri

Saronno 3731 casi totali da inizio pandemia +4 rispetto a ieri

Cassano Magnago 1889 casi totali da inizio pandemia +2 rispetto a ieri

Caronno Pertusella 1712 casi totali da inizio pandemia +4 rispetto a ieri

Malnate 1712 casi totali da inizio pandemia +2 rispetto a ieri

Tradate 1747 casi totali da inizio pandemia +0 rispetto a ieri

Samarate 1461 casi totali da inizio pandemia +5 rispetto a ieri

Luino 1569 casi totali da inizio pandemia +0 rispetto a ieri

I dati in Italia

Casi totali – Attualmente positivi – incremento giornalieri

Abruzzo: 70.519 (9.145) (+179)

Basilicata: 23.288 (6.120) (+163)

Calabria: 58.106 (14.906) (+484)

Campania: 383.128 (92.331) (+1.854)

Emilia-Romagna: 364.782 (50.481) (+1.001)

Friuli Venezia Giulia: 104.437 (8.301) (+184)

Lazio: 318.498 (46.837) (+1.185)

Liguria: 98.154 (6.125) (+225)

Lombardia: 795.417 (57.622) (+1.967)

Marche: 96.420 (6.580) (+299)

Molise: 13.103 (650) (+29)

P.A. Bolzano: 70.873 (799) (+67)

P.A. Trento: 43.634 (1.203) (+91)

Piemonte: 340.851 (17.473) (+978)

Puglia: 229.181 (49.271) (+1.203)

Sardegna: 53.455 (17.883) (+290)

Sicilia: 203.576 (25.510) (+1.061)

Toscana: 222.814 (22.846) (+955)

Umbria: 53.915 (3.025) (+105)

Valle d’Aosta: 10.693 (792) (+50)

Veneto: 407.830 (23.312) (+788)

I dati nel mondo

Nel grafico è possibile selezioni i paesi e anche i dati: tra casi totali, casi giornalieri, decessi, casi ogni milione di abitanti, decessi ogni milione di abitanti e tasso di positività