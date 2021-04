Cortisonici 2021: un festival, due grandi eventi

Cortisonici Film Festival, atteso appuntamento varesino giunto alla 18° edizione, in quest’anno complesso e difficile per le sale cinematografiche raddoppia gli sforzi e regala al suo pubblico due eventi temporalmente distinti: Cortisonici Ragazzi, sezione dedicata al cinema scolastico ed educativo si terrà online dall’8 all’11 maggio; il Concorso Internazionale, Focus e Inferno avranno come l’anno scorso la collocazione estiva nella prestigiosa cornice dei Giardini Estensi (25 – 28 agosto) in presenza sotto la capiente tensostruttura messa a disposizione dal Comune di Varese.

Cortisonici ragazzi rappresenta un appuntamento imperdibile per studenti e giovani italiani da ben diciassette anni; gli aspiranti registi e videomakers hanno l’occasione di cimentarsi, tramite il cortometraggio, con il Cinema e far vedere i propri lavori al pubblico sempre più eterogeneo del festival, nonché potersi confrontare con altre classi, scuole e ragazzi. Cortisonici Ragazzi ha infatti l’ambizione di formare i giovani spettatori e registi del futuro che quest’anno potranno presentare al pubblico presente online le proprie fatiche cinematografiche.

Due le sezioni previste: una a tema libero e una dedicata al “fantastico”; si sta inoltre lavorando ad alcune masterclass dedicate agli studenti con professionisti del settore. La sezione Cortisonici Ragazzi ha ricevuto un prezioso contributo dal MIUR nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola.

«Cortisonici Film Festival, con il concorso, focus e Inferno, si sposta ad agosto – spiegano gli organizzatori del festival – vogliamo tornare a godere con i nostri spettatori di visioni collettive, lunghe discussioni notturne sul proprio film preferito accompagnate da fresche birrette: ci mancate e non possiamo che augurarci di rivederci sereni e festosi a fine agosto sotto la tensostruttura dei Giardini Estensi».