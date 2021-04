Cortisonici ragazzi 2021: i film selezionati e le date del festival

Cortisonici Film Festival 2021 parte dai registi più giovani e apre la sua 18° edizione con la sezione Ragazzi che eccezionalmente si terrà online dall’8 all’11 maggio.

Cortisonici ragazzi rappresenta un appuntamento imperdibile per studenti e giovani italiani da ben diciassette anni; gli aspiranti registi e videomakers hanno l’occasione di cimentarsi nel cinema attraverso il cortometraggio e far vedere i propri lavori al pubblico sempre più eterogeneo del festival; per i giovani autori è anche l’occasione di confrontarsi con altre classi, scuole e ragazzi che hanno intrapreso percorsi ed esperienze simili ai propri. L’ambizione di Cortisonici Ragazzi è quella di formare i giovani spettatori e registi del futuro, che quest’anno potranno mostrare al pubblico presente online le proprie fatiche cinematografiche.

Due le sezioni previste: una a tema libero e una dedicata al “fantastico”; si sta inoltre lavorando ad alcune masterclass dedicate agli studenti con professionisti del settore. La sezione Cortisonici Ragazzi ha ricevuto un prezioso contributo dal MIUR nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola. A impreziosire l’edizione online 2021 alcuni workshop sui mestieri del cinema per studenti e un nuovo trailer realizzato dagli studenti dell’Istituto Einaudi di Varese – indirizzo servizi culturali e dello spettacolo.

Questi i film selezionati per il concorso generico:

1. La Dea giustizia di Antonio Aversano – 15’

2. 2020 (in meno di 60 secondi) di Emma Listorto – 69’’

3. La salvezza di Istituto L. Bianciardi di Grosseto – 2’46’’

4. Recorder di Denis Rabolini – 5’15’’

5. Nix di ISISS Don Milani di Tradate – 3’

6. Facetime di Nicola Pini – 2’23’’

7. 100% me stessa di IPSSCTS Einaudi Varese – 2’26’’

8. Coronavirus – La voce dei ragazzi di ICS Alessandro Manzoni Rosate – Regia Marco Rota – 9’

9. Al di là degli occhi di Giorgia La Salvia – 3’29’’

10.Bless you Joy! di IPSSCTS Einaudi Varese – 3’58’’

11.Un posto per tutti di Istituto comprensivo “Paolo Frisi” Melegnano – 2’53’’

12.Senno di poi di Matteo Schiavini – 9’29’’

13.Theory di Anastasia Altini – 5’47’’

14.Vanessa e le visioni fuori luogo di IISS Monsignor Antonio Bello di Molfetta (BA) – 13’34’’

15.Quando ne senti la mancanza di SOS Malnate – 9’43’’

16.Save the planet di Istituto Salesiano “A.T. Maroni” di Varese – 13’48’’

17.Mi manca di Summer School Ceis Bologna – Regia Tiziana Passerini – 3’38’’

18.Nuovo codice rosso di Istituto Cardano di Gallarate – 3’

FUORI CONCORSO 2021

Luna di Arianna Beraldo – 4’42’’

Questi i lavori invece della sezione speciale dedicata al cinema fantastico:

1. Il segreto della runa di Liceo Artistico Don Milani di Venegono Inferiore – 6’53’’

2. Scacco matto di Giulia Mafrici – 2’01’’

3. Solo un incubo? Di ITET Daverio-Nervi-Casula di Varese – 3’36’’

4. The awakened hero di Chiara Barbati – 10’

5. Yesterday di Liceo Artistico Don Milani di Venegono Inferiore – 3’34’’

6. Amici stellari di Scuola Secondaria “Sandro Pertini” di Assago –

Regia Marco Rota – 11’

7. Chi vuol essere unicorno di Spazio preadolescenti Marnate – 5’43’’

8. L’alieno di ISIS Don Milani di Tradate – 7’38’’

A giudicare i film in concorso una giuria speciale composta dalle ragazze e dai ragazzi di FilmHub: un progetto collettivo nato all’interno di Filmstudio90 con l’intento di creare spazi di confronto e vivere il cinema in compagnia (www.facebook.com/filmhub90/ ).

